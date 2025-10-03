Yeni Şafak
Hakimler ve Savcılar Kurulu atamaları yayımlandı: İşte HSK atama kararları listesi

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi yayımlandı. Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK kararnamesi yayımlandı. HSK kararnamesine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez getirildi.

HSK atamasına göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut atandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi. Zafer Koç, 28 Haziran 2024 tarihinden bu yana Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

