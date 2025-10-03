Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi yayımlandı. Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

1 /3 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK kararnamesi yayımlandı. HSK kararnamesine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez getirildi.

2 /3 HSK atamasına göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut atandı.