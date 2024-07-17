Adaletin savunucusu olmak, hak ve özgürlükleri korumak hayalleriniz arasında mı? O zaman Hukuk Fakültesi tam size göre! 2024 yılında Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bu rehberde bulabilirsiniz.