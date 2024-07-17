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Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024 Başarı Sıralamaları Rehberi

09:47 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:52 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>Hukuk taban puanları başarı sıralaması</p>
Hukuk taban puanları başarı sıralaması

Hukuk fakülteleri, Türkiye'de üniversite adayları arasında en çok tercih edilen bölümlerden biridir. 2024 yılı için hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları, adayların tercih süreçlerinde belirleyici bir rol oynar. Bu haberde, 2024 yılı hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

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Adaletin savunucusu olmak, hak ve özgürlükleri korumak hayalleriniz arasında mı? O zaman Hukuk Fakültesi tam size göre! 2024 yılında Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bu rehberde bulabilirsiniz.

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2024 hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversite tercih döneminde öğrencilere yol göstermektedir. Doğru tercih yapabilmek için güncel ve detaylı bilgilere sahip olmak önemlidir. Hukuk fakülteleri için 2024 yılı taban puanları, üniversiteler bazında farklılık göstermektedir. Aşağıda, Türkiye'deki bazı üniversitelerin 2024 yılı hukuk taban puanları listelenmiştir:



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Ankara Üniversitesi Hukuk Taban Puanı: 471,2919

İstanbul Üniversitesi Hukuk Taban Puanı: 494,1148

Marmara Üniversitesi Hukuk Taban Puanı: 451,0384

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Taban Puanı: 463,9808

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2024 Hukuk Başarı Sıralamaları

Başarı sıralamaları, öğrencilerin YKS sonuçlarına göre belirlenir ve her yıl değişiklik gösterebilir. 2024 yılı için bazı üniversitelerin hukuk fakültesi başarı sıralamaları şu şekildedir:

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Ankara Üniversitesi Hukuk Başarı Sıralaması: 3.258

İstanbul Üniversitesi Hukuk Başarı Sıralaması: 1.417

Marmara Üniversitesi Hukuk Başarı Sıralaması: 6.185

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Başarı Sıralaması: 4.130

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Hukuk Fakültesi Tercih Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üniversitenin Hukuk Alanındaki İtibarı: İyi bir hukuk eğitimi veren üniversiteleri tercih etmek, kariyeriniz için önemli bir avantaj sağlar.

Eğitim Kadrosu ve Akademik İmkanlar: Hukuk fakültelerinin eğitim kadrosu ve sundukları akademik imkanlar, kaliteli bir eğitim almanız açısından önemlidir.

Mezunların İş Bulma Oranı: Tercih edeceğiniz üniversitenin mezunlarının hukuk sektöründe iş bulma oranlarını araştırmak, doğru bir tercih yapmanızı sağlar.

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Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024 Başarı Sıralamaları Rehberi