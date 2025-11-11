HURDA TEŞVİKİ YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 11 KASIM: Hurda teşviki ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? 12 yerli araba listesi

Yılın son aylarına girilirken, otomobil piyasasının en çok konuşulan konularından biri hurda araç teşviki oldu. Eski araç sahipleri, ÖTV indirimi ya da hurda desteği gibi düzenlemelerin yeniden yürürlüğe girip girmeyeceğini araştırıyor. 2026 öncesinde piyasayı canlandıracak yeni bir düzenleme sinyali gelir mi? İşte, hurda teşvikiyle ilgili son gelişmeler ve beklentiler…