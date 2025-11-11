HURDA TEŞVİKİ YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 11 KASIM: Hurda teşviki ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? 12 yerli araba listesi

Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi konusunda beklentiler yeniden gündemde. 2026 yılına yaklaşırken, özellikle 16 yaş ve üzeri araç sahipleri, yeni bir hurda teşviki düzenlemesi olup olmayacağını merak ediyor. Geçmiş yıllarda uygulanan trafikten çekme desteğinin tekrar devreye girip girmeyeceği araştırılırken, gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2025 hurda araç teşviki çıktı mı, Meclis’e ne zaman gelecek?
Yılın son aylarına girilirken, otomobil piyasasının en çok konuşulan konularından biri hurda araç teşviki oldu. Eski araç sahipleri, ÖTV indirimi ya da hurda desteği gibi düzenlemelerin yeniden yürürlüğe girip girmeyeceğini araştırıyor. 2026 öncesinde piyasayı canlandıracak yeni bir düzenleme sinyali gelir mi? İşte, hurda teşvikiyle ilgili son gelişmeler ve beklentiler…
HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ, İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin uygun ödeme koşullarıyla araç sahibi olmalarını sağlayacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 ya da daha fazla çocuklu ailelere yönelik hazırlanan araç desteği ile düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.
Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı öngörülüyor.
HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hurda teşviki ÖTV indirimi konusunda henüz resmi bir tarih açıklanmasında bulunulmadı. Tasarının tüm detaylarıyla eksiksiz biçimde hazırlanması için teknik ve mali düzenlemelerin sürdüğü, kanunun vatandaş lehine olacak şekilde netleştirildiği ifade ediliyor.