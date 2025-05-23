İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 4. dalgada aralarında Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay'ın da bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte İBB 4. dalga operasyonu gözaltına alınanların tam listesi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde usulsüzler yapıldığı belirlendi. 2. Dalga operasyonda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İbrahim Bülbüllü ve Nezahat Kurt'un da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gözaltına alınan isimlerin tam listesi şu şekilde:
Arif Gürkan ALPAY, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Ali KURT, KİPTAŞ Genel Müdürü
Ziya Gökmen TOGAY, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa AKIN, İBB Koruma Müdürü
Kadriye KASAPOĞLU İBB Özel Kalem Müdürü
İbrahim BÜLBÜLLÜ, İBB Hukuk Danışmanı
Seyfüllah DEMİREL, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı
Ceyhun AVŞAR, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı
Yavuz SALTIK, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı (Eski Özel Kalem Müdürü)
Ahmet ÖNAL, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü
Murat ER, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü
Osman ŞAHİN, Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı
Burak ALP, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı
Ekrem YILDIRIM, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı
Akif GÜNDÜZ, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı, İhale Komisyon Üyesi
Habibe İlknur KAYA, İBB Kültür A.Ş. Sanat Yönetimi
Atilla ALKAN, İBB’de Mühendis
Burak SALMAN, İBB’de Mühendis
Davut ŞENER, İBB’de Mühendis
Ferhat FAZLIOĞLU, İBB’de Mühendis
Mehmet Zeki ERTÜRK, İBB’de Mühendis
Sezen ALGEDİK, İBB’de Mühendis
Abdulbaki YAYLA, İBB’de Bilgisayar İşletmeni
Fadime ŞİMŞEK İPŞİR, İBB’de Bilgisayar İşletmeni
Hakan KUK, İBB’de Tekniker
Süleyman ASLAN
Sarp YALÇINKAYA
Bahattin UÇAR, İnvest EBA Şirket Sahibi
Serbülend DANIŞ, Danış Asfalt Şirket Ortağı
Mustafa Başar ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Erdem ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sami Özge ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Erkan SAATÇİ, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. İnşaat Mühendisi
Berat Çağrı KAPKİ, Murat KAPKİ’nin amcasının oğlu
Güngör GÜRMAN, Murat KAPKİ’nin çalışanı, emekli polis
Sinan SEPETCİ, Murat KAPKİ’nin Muhasebecisi
Şeyhmus SARIBOĞA, Murat KAPKİ’nin Elemanı
Abdussamet BAYDAR, Eyüp SUBAŞI’nın Şirketinin Genel Müdürü
Murat BIYIK, Eyüp SUBAŞI’nın Muhasebe Müdürü
Ogün SOYTEKİN (Adem SOYTEKİN'in kardeşi)
Altan GÖZCÜ, ASOY İnşaat,
Bülent YILMAZ, ASOY İnşaat,
Murat ERENLER, ASOY İnşaat,
Nezahat KURT 24916773964, ASOY İnşaat,
Serpil ALTINTAŞ, ASOY İnşaat Çalışanı,
Seza Büyük ÇULHA, Trabzon’da İşletmeci
Kamuran ATAÇ, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’in şoförü
Yusuf ŞAHİN, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile irtibatlı emlakçı
İlker HAMAL, İBB Harita Mühendisi Yakup Önel ile irtibatlı emlakçı ve kayınbiraderi