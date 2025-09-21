Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
İbrahim Kahraman kimdir? Hayatı ve biyografisi

İbrahim Kahraman kimdir? Hayatı ve biyografisi

12:1521/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>İbrahim Kahraman kimdir?</p>
İbrahim Kahraman kimdir?

İbrahim Kahraman 1958 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa’da, liseyi Şişli’de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa’da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. İşte İbrahim Kahraman’ın hayatı ve biyografisi.

İbrahim Kahraman 1958 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa’da, liseyi Şişli’de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı. Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa’da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.  Kahraman, iki çocuk babasıdır.


#İbrahim Kahraman
#İbrahim Kahraman Bayrampaşa
#İbrahim Kahraman CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Kahraman kimdir? Hayatı ve biyografisi