TOKİ 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirecek. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. Başvurular, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. İlk evim arsam başvurusu yapanlar asil ve yedek listede yer alanlar TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi? sorusuna yanıt TOKİ’den geldi. Peki İlk evim arsam başvurusu yapanlar TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi? İşte detaylar.
TOKİ eliyle yapılacak, 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Peki İlk evim arsamda asil ve yedek listede olanlar TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?
İlk evim arsam başvurusu yapanlar TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?
Daha önceki İlk evim ilk arsam projelerinde asil ve yedek hak sahibi olan vatandaşların kendileri veya eşlerinin 500 bin sosyal konut projesine başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlk evim arsam hak sahipleri önceki başvuruyu iptal edip TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?
Dileyen hak sahipleri için önceki başvuruyu iptal ederek 500 bin sosyal konut projesine başvuru imkanına sahip olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 bin sosyal başvurusu ne zaman?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut satış fiyatı ne kadar?
“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?
*Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): yüzde 5
*Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5
*Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20
*3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10
*Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: yüzde 20
*Diğer alıcı adayları.