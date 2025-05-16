Instagram’da aktiflik kapatma nasıl yapılır? İşte farklı yöntemlerle adım adım rehber

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, yalnızca bir fotoğraf ve video paylaşım platformu olmanın ötesinde, aynı zamanda etkin bir mesajlaşma uygulaması olarak da öne çıkıyor. Ancak bazı kullanıcılar, mesajlaşma sırasında çevrim içi olduklarının diğer kullanıcılar tarafından görülmesini istemiyor. Peki, Instagram’da aktiflik nasıl kapatılır? İşte Android, iOS, masaüstü ve mobil tarayıcılar için adım adım Instagram’da aktiflik kapatma rehberi.

1 /4 Aktiflik varsayılan olarak etkindir ama istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, bir kullanıcının ne zaman aktif olduğunu veya en son ne zaman aktif olduğunu bilebilirsiniz.

2 /4 ANDROID CİHAZLARDA INSTAGRAM AKTİFLİK KAPATMA Instagram mobil uygulamasını açın.

Profil sekmesine geçin.

Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun.

“Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğine tıklayın.

“Mesajlar ve hikaye yanıtları” bölümüne girin.

“Hareket Durumu” seçeneğini bulun.

“Hareket Durumunu Göster” seçeneğini pasif duruma getirin. Android kullanıcıları için bu adımlar yeterli. Aynı yolu izleyerek özelliği tekrar aktif hale getirmek de mümkün.



3 /4 İOS (İPHONE) CİHAZLARDA INSTAGRAM AKTİFLİK KAPATMA Instagram uygulamasını açın. Profil sekmesine geçin.

Sağ üstteki üç çizgi simgesine dokunun.

“Ayarlar ve Gizlilik” menüsüne girin.

“Mesajlar ve hikaye yanıtları” bölümünü seçin.

“Hareket Durumu” kısmına dokunun.

“Hareket Durumunu Göster” özelliğini kapatın.

iPhone kullanıcıları da bu adımlarla aktiflik bilgilerini gizleyebilir.

