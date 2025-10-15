Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursluluk sınav tarihi 2026: MEB İOKBS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman?

Bursluluk sınav tarihi 2026: MEB İOKBS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman?

09:2015/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi, sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girecekleri İOKBS sınavı için son hazırlıklar yapılırken gözler artık MEB tarafından duyurulan sınav tarihine çevrildi. Peki, bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak? İOKBS kaç dakika, kaç soru? Bursluluk sınav başvurusu ne zaman yapılacak?

2025 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı bu yıl nisan ayında gerçekleşecek. İOKBS başvurularının sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözlerini bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS kaç dakika, kaç soru?

2026 İKOBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?


2026 bursluluk sınav tarihi henüz belli olmadı.

İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.


#bursluluk
#iokbs
#iokbs sınavı
#2026 bursluluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kurası çekildi mi, temizlik görevlisi klinik destek elemanı sonuçları ne zaman açıklanacak?