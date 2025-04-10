Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak

Başvuru tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Hane geliri şartını sağlamak,

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.