İŞKUR işgücü uyum programı (İUP) kapsamında yapılacak personel alımları büyük ilgi görüyor. İUP kura çekiliş tarihi ve başvuru süreci, programa katılmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nün Kurumsal alanlarının temizlik, bakım ve onarımı amacı ile açıklanan kontenjan dağılımına göre 10 ay süreli, toplam 300 kişiye yönelik İUP düzenlenecektir. İşte İŞKUR İUP başvuru kılavuzu kontenjan dağılımı, başvuru ve kura çekilişi tarihi.
İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) alımları başladı. Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işgücü uyum programı (İUP) alımına ilişkin duyuru yapıldı. Giresun genelinde faaliyet gösteren Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün Kurumsal alanlarının temizlik, bakım ve onarımı amacı ile, aşağıda belirtilen kontenjan dağılımına göre, 21.04.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında, 10 ay süreli, toplam 300 kişiye yönelik işgücü uyum programı (İUP) düzenlenecektir.
İŞKUR işgücü uyum programı (İUP) iş başvurusu ne zaman?
Başvurular; 10.04.2025 - 14.04.2025 tarihleri arasında, beş gün süre ile e-Devlet, İŞKUR e-şube (esube.iskur.gov.tr) veya ALO 170 iletişim hattı üzerinden yapılacaktır.
İŞKUR işgücü uyum programı (İUP) kurası ne zaman çekilecek?
Programa asıl olarak katılacak adaylar, 5 yıllık ikamet süresi içinde, yukarıda belirtilen şekilde müracaat eden katılımcı adayları içinden 16.04.2025 tarihinde Giresun Toplum Sağlığı Merkezi adresinde yapılacak olan %100 Noter Kurası Yöntemi ile belirlenecektir.
İŞKUR işgücü uyum programı (İUP) Başvuru Şartları
İUP'ye katılmak için:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Yaşlılık ve malullük aylığı almamak,
Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak
Başvuru tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
Hane geliri şartını sağlamak,
Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.
İŞKUR işgücü uyum programı (İUP) alımları kontenjan sayısı
1 Giresun-Merkez 200
2 Bulancak 20
3 Alucra 6
4 Tirebolu 7
5 Doğankent 6
6 Espiye 7
7 Eynesil 6
8 Dereli 6
9 Keşap 2
10 Piraziz 6
11 Yağlıdere 6
12 Güce 6
13 Şebinkarahisar 7
14 Görele 7
15 Çanakçı 2
16 Çamoluk 6
İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) alımlarına başvuru yapmak isteyenler bağlı bulundukları ilin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin duyurularını takip etmelidir.