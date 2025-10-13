İŞKUR Gençlik Programı 2025, yeni dönemde yeniden gündeme geldi. Devlet üniversiteleriyle yapılan protokoller kapsamında yürütülen bu program sayesinde, öğrenciler kamu kurumlarında kısmi zamanlı olarak istihdam edilebilecek. Gençlerin hem mesleki becerilerini geliştirmesi hem de aktif iş gücüne katılım sağlaması amaçlanırken, kontenjan artışı müjdesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, şartları neler? İşte detaylar...
Üniversite öğrencileri için beklenen haber geldi! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlere hem iş deneyimi kazandırmayı hem de sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı için yeni başvuru ilanlarını yayımladı. Devlet üniversitelerinde öğrenim gören binlerce öğrenciye kısa süreli çalışma imkanı sunan program, öğrencilere günlük cep harçlığı ve sigorta desteği de sağlıyor. Peki, İŞKUR gençlik programı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
KONTENJAN 150 BİN KİŞİYE ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
2025-2026 eğitim öğretim döneminde de hem okumak hem de çalışmak isteyen öğrencilere fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvurusu, https:genclik.iskur.gov.tr ve https:www.iskur.gov.tr adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden gerçekleştirilecek.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)