İŞKUR Gençlik Programı’nde neler var, haftada kaç gün uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine eğitimleriyle eş zamanlı iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı’nın kontenjanının bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 100 bin öğrenci için uygulanan program, yoğun ilgi ve memnuniyet üzerine genişletildi. Yeni dönemde 150 bin öğrenciye ulaşacak olan program, üniversite öğrencilerinin derslerinden geri kalmadan iş hayatına hazırlanmalarına imkân tanıyor.

İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program, gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitim verirken, aynı zamanda gelir elde etme olanağı da sunuyor. Her üniversite, programı kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla üç gün uygulayacak.