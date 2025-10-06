İŞKUR’un gençlere yönelik desteklerinden biri olan Gençlik Programı için başvurular başladı. Devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin yararlanabildiği bu program, her üniversitede farklı dönemlerde ilan ediliyor. Öğrenciler başvurularını doğrudan İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru nasıl yapılır, kimler katılabilir, başvuru şartları neler? Detaylar ve adım adım başvuru süreci haberimizde.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı. Devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin yararlanabildiği İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreçleri, her üniversitede farklı dönemlerde açılıyor. Başvurular, İŞKUR’un resmi platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine eğitimleriyle eş zamanlı iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı’nın kontenjanının bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı’na nasıl başvurulur, kimler katılabilir ve başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin faydalandığı İŞKUR Gençlik Programında başvurular her üniversitede farkı dönemlerde başlıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılabiliyor.
Anadolu Üniversitesi 5-9 Ekim tarihleri arasında programa başvuruların alınacağını duyurdu.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de başvuruların 13 Ekim'de alınmaya başlayacağını açıkladı.
GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER KİMLER YARARLANIR, KİMLER YARARLANAMAZ?
Başvuru yapılan adreste gelirin net asgari üretin 3 katını geçmesi durumunda başvuru yapılamaz. Programdan sadece devlet üniversitelerinde eğitim göreb T.C. vatandaşları yararlanabilir. Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapamaz.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları dikkate alınır.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KATILANLARA NE KADAR PARA VERİLİYOR?
Gençler günde en fazla 7.5 saat ve haftada yine en fazla 3 gün çalışabildiği programda katılım sağladığı her gün için 1083 TL kazanıyor. Ayrıca farklı bir yerde sigortalı olunmasının da bir sakıncası bulunmuyor.
İŞKUR Gençlik Programı’nde neler var, haftada kaç gün uygulanacak?
Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 100 bin öğrenci için uygulanan program, yoğun ilgi ve memnuniyet üzerine genişletildi. Yeni dönemde 150 bin öğrenciye ulaşacak olan program, üniversite öğrencilerinin derslerinden geri kalmadan iş hayatına hazırlanmalarına imkân tanıyor.
İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program, gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitim verirken, aynı zamanda gelir elde etme olanağı da sunuyor. Her üniversite, programı kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla üç gün uygulayacak.