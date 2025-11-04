Yeni Şafak
İŞKUR kasım ayı iş ilanları yayımlandı: KPSS puanı olmadan bekçi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, garson, beden işçisi alımı yapılıyor

İŞKUR kasım ayı iş ilanları yayımlandı: KPSS puanı olmadan bekçi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, garson, beden işçisi alımı yapılıyor

İŞKUR, Kasım ayına özel yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. Kurum, Türkiye genelinde geçerli olmak üzere toplam 76 bin 648 kişilik büyük bir istihdam kampanyası başlattı. Yayınlanan ilanlara göre KPSS şartı aranmadan pek çok farklı kadroda alım yapılacak. Başvurular arasında bekçi, garson, şoför, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire ve beden işçisi gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yapılarak ilanlara kolayca başvuru yapılabiliyor. İşte güncel İŞKUR açık iş ilanları.

İŞKUR iş ilanları, İŞKUR açık iş ilanı, İŞKUR kasım ayına ilişkin personel alımı iş ilanı yayınladı. İŞKUR tüm Türkiye genelinde geçerli olacak 76.648 kişilik dev bir personel alımı başlattığını duyurdu. KPSS puanı olmadan bekçi, muhasebe elemanı, garson, harita mühendisi, ebe-hemşire, kalite kontrolcü, beden işçisi alımı yapılmakta. İşte İŞKUR açık iş ilanları.

