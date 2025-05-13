Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş ve küçükbaşlar görücüye çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürerken, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince canlı hayvan sevk noktalarındaki kontrollerinin ardından küçükbaş ve büyükbaş kurbanlar megakente giriş yapacak. Peki kurbanlar İstanbul’a ne zaman gelecek? Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları başladı mı?
Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmek için büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın alacak. Kurbanlık alacaklar, pazarları gezerek hayvanlara bakmak istiyor. Bu kapsamda, özellikle “İstanbul’a kurbanlar geldi mi, Kurbanlık satışları başladı mı", "Kurban pazarları açıldı mı" merak ediliyor.
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Bayrama sayılı günler kala çeşitli ilçelerde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Türkiye'nin birçok noktasından getirilecek olan kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul'a giriş yapacak.
Kurbanlar İstanbul'a geldi mi, ne zaman gelecek?
İstabul İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 22 Mayıs'ta İstanbul'a girecek olan kurbanlıklar önceden belirlenen kurban satış noktalarında alıcılarını bekleyecek. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün önce, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek.
İstanbul’da kurban satış yerleri nerede var?
İstanbul'da kurban satış alanları Sultangazi, Esenyurt, Pendik, Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar'da hazır edilecek. Esenyurt'ta, toplam 2 bin 200 kurbanlığın görücüye çıkacağı pazar yeri ise havadan görüntülendi.
Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatlarının ortalama 200 bin liradan başlayacağını söyleyen kurban pazarı kurucusu Kadir Kızıltaş, "Esnafımıza çadırlarımızı kurduk, bütün İstanbulluları bekliyoruz. Meydanımız açık ayın 22'sinde kurbanlıklar gelecek. Babadan dededen mesleğimiz, 6 senedir belediyeden ihaleyle alıyoruz, yapıp esnafımıza veriyoruz.
Kendi mesleğimiz kasap. 22 Mayıs'ta Allah kısmet ederse kurbanlarımız İstanbul'da. Esenyurt'ta 12 senedir kuruluyor bu pazarı ama bu şekilde kurulmuyordu. Hijyenik şekilde, betonlu, yemli, kapalı alan, tertemiz, kesimi de içinde. Mal gelir 1 tonluk ayrı olur, 300 kilo gelir ayrı olur. Fiyatlar değişiklik gösterir. Ancak ortalama mal 200 bin liradan aşağıya düşmez. Geçen seneye göre fiyatlar aynı fark eden bir şey yok. 100 tane çadır var, elektrik, su var. Banyo, tuvalet ve kantin var. Bir çadır 22 kurbanlık alıyor, toplamda 2 bin 200 kurbanlık gelecek buraya" diye konuştu.
Belirten besiciler, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla yüzde 30 ila 35 arasında artış meydana geldiğini söyledi.
Et ve Süt Kurumu 2025 yılı kurbanlık kilo fiyatları ne kadar?
Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen 2025 yılı kurbanlık kilo fiyatları ise belli oldu.
Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulan 2025 kurbanlık alım fiyatları;
Canlı kuzu kilo fiyatı 280 ila 330 TL,
Canlı toklu kilo fiyatı 280 ila 290 TL,
Canlı koyun kilo fiyatı 270 ila 280 TL,
Canlı oğlak kilo fiyatı 160 ila 215 TL,
Canlı keçi kilo fiyatı 150 ila 160 TL'dir.
Kurban bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk gelen arife gününün ardından 6 Haziran Cuma günü başlıyor.
Dört gün sürecek olan bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.