Kendi mesleğimiz kasap. 22 Mayıs'ta Allah kısmet ederse kurbanlarımız İstanbul'da. Esenyurt'ta 12 senedir kuruluyor bu pazarı ama bu şekilde kurulmuyordu. Hijyenik şekilde, betonlu, yemli, kapalı alan, tertemiz, kesimi de içinde. Mal gelir 1 tonluk ayrı olur, 300 kilo gelir ayrı olur. Fiyatlar değişiklik gösterir. Ancak ortalama mal 200 bin liradan aşağıya düşmez. Geçen seneye göre fiyatlar aynı fark eden bir şey yok. 100 tane çadır var, elektrik, su var. Banyo, tuvalet ve kantin var. Bir çadır 22 kurbanlık alıyor, toplamda 2 bin 200 kurbanlık gelecek buraya" diye konuştu.

Belirten besiciler, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla yüzde 30 ila 35 arasında artış meydana geldiğini söyledi.