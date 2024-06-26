Beyciler : 1928 de beyceğiz mezrası olarak kurulup daha sonra beyciler mahallesi adını almıştır. Köy 1928 yılında Bulgaristan ,Yunanistan ve Romanya’dan gelen muhacirlerin kendi paraları ile satın aldıkları Beyceğiz Çiftlik arazisi üzerinde 80 hane olarak kurulmuştur.

Köy halkı mahallenin kuruluşu ile birlikte tarım ve hayvancılık üzerine çalışmıştır.Köy halkı 1928 yılından1963 yılına kadar sadece Bulgaristan,Yunanistan ve Romanya’dan gelen muhacirlerin gelmesiyle çoğalmıştır.1963 yılında Ordu ilinden bir aile gelip yerleşmiştir. Bugün Ordu ve diğer illerden gelip yerleşen aile sayısı 80 civarındadır. 2008 yılında Trabzon OF'lu bir aile de köye yerleşmiştir. İstanbul iline 96 km, Silivri ilçesine 28 km uzaklıktadır.