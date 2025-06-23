İstanbul'da bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde yaşanacak olan Elektrik kesintilerini Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) açıkladı. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte BEDAŞ’ın açıklamasına göre İstanbul’da elektrik kesilecek ilçeler ve elektriklerin kesileceği saatler…

1 /34 Elektrik kesintileri, planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek. İşte 23 Haziran Pazartesi ilçe ilçe, mahalle mahalle İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler.

2 /34 AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

3 /34 BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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