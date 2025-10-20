İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, 20 Ekim tarihi için planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kuraklık ve altyapı çalışmaları nedeniyle Çeşme ve Bergama başta olmak üzere bazı ilçelerde uygulanacak kesintilerin 8 saati süreceği açıklandı. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte BUSKİ su kesintisi hakkında tüm detaylar...

1 /9 İzmir’de yaşayan vatandaşlar, 20 Ekim sabahına su kesintisi haberiyle uyandı. İZSU tarafından yapılan resmi açıklamada, kentin birçok noktasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri yaşanacağı bildirildi. Vatandaşlar, "Sular saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtını ararken, kesintilerin süresi ve nedenine dair detaylar da belli oldu. Peki İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.

2 /9 BERGAMA FATİH 20.10.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAAT SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

3 /9 ÇEŞME 16 EYLÜL 20.10.2025 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 3038 SOKAK ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

4 /9 KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY 20.10.2025 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ OLACAKTIR.

5 /9 KONAK HALKAPINAR, YENİŞEHİR 20.10.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı 1202 İLE 1145 KVŞ İÇİN.

6 /9 MENDERES ALTINTEPE, ATA, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GÖLCÜKLER, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, MİTHATPAŞA 19.10.2025 saat 23:00 ile 20.10.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Diğer BARAJ HATTINA BAĞLI OLAN MAHALLER VE MENDERES MERKEZ MAHALLERİN DE PLANI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. 19/10/2025 SAAT 23:00 20/10/2025 SABAH 05:00 SAATLERİ ARASI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK (PLANLI KESİNTİ)

7 /9 SELÇUK 14 MAYIS 20.10.2025 saat 08:53 ile 10:53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 14 Mayıs Mah. 4123 Sokak 2 saat kesinti.

8 /9 TORBALI TAŞKESİK 20.10.2025 saat 08:57 ile 10:57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.