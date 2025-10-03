İZSU İzmir su kesintisi programı Ekim 2025: İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe su kesinti listesi

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle başlatılan dönüşümlü su kesintileri 15 Ekim’e kadar uzatıldı. İZSU’nun açıkladığı yeni programa göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir, Buca, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes ilçelerinde 2 günde 1 planlı kesinti uygulanacak. Kesintiler, 1. Bölge için 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim’de; 2. Bölge için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim’de yapılacak ve her gün 23.00 – 05.00 saatleri arasında sürecek. Mahalle mahalle açıklanan listede Karşıyaka’da Bostanlı, Mavişehir, Örnekköy; Çiğli’de Harmandalı, Balatçık, Evka-5; Bornova’da Kazımdirik, Rafetpaşa, Evka-3; Konak’ta Alsancak, Göztepe, Kadifekale; Karabağlar’da Bozyaka, Uzundere, Esentepe; Buca’da Şirinkapı, Çamlıkule, Yenigün; Balçova’da Teleferik, Bahçelerarası, İnciraltı gibi yüzlerce mahalle yer alıyor. İZSU, vatandaşları su kesintilerine karşı önlem almaları konusunda uyarırken, arıza nedeniyle yaşanacak ek kesintiler için de ayrı duyurular yapıyor.
Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.
MERKEZ İLÇELER PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
BÖLGE-1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI: 1-3-5-7-9-11-13-15 Ekim tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-1 MAHALLELERİ
Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,
Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri
Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,
Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri
Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.
Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,
Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.
BÖLGE-2: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen)
KESİNTİ ZAMANI: 2-4-6-8-10-12-14 Ekim tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-2 MAHALLELERİ
Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,
Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,
Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri
Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,
Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,
Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.
Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,
Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen),
ÖDEMİŞ KAYAKÖY 03.10.2025 saat 19:20 ile 22:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ kayaköy MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GERÇEKLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
TORBALI ALPKENT, ATATÜRK, CUMHURİYET, ERTUĞRUL, KARŞIYAKA, MURATBEY, TEPEKÖY, TORBALI, YEDİ EYLÜL, YEMİŞLİK 03.10.2025 saat 19:11 ile 22:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır