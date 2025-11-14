İzmir’de su kesintisi 14 Kasım itibarıyla birçok ilçede yaşanacak. İZSU tarafından yapılan açıklamalara göre, Bergama, Bornova, Çeşme, Karabağlar, Konak ve Menderes gibi ilçelerde barajlardaki su seviyesinin düşmesi, planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? 14 Kasım Cuma İZSU planlı su kesintisi programı.