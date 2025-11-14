İzmir’de 14 Kasım 2025 itibarıyla birçok ilçede planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanmakta. İZSU’nun açıklamalarına göre, Menderes, Konak, Bergama, Bornova, Çeşme ve Karabağlar gibi ilçelerde sular belirlenen saatler arasında kesilecek. İşte İzmir’de su kesintisi olacak mahalleler.
İzmir’de su kesintisi 14 Kasım itibarıyla birçok ilçede yaşanacak. İZSU tarafından yapılan açıklamalara göre, Bergama, Bornova, Çeşme, Karabağlar, Konak ve Menderes gibi ilçelerde barajlardaki su seviyesinin düşmesi, planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? 14 Kasım Cuma İZSU planlı su kesintisi programı.
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA 14.11.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BORNOVA NALDÖKEN 13.11.2025 saat 23:30 ile 14.11.2025 saat 00:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BORNOVA NALDÖKEN MAHALLESİ 1261/12 SOKAK BRANŞMAN ARIZASI BÖLGE VANASI KAPATILDI.
ÇEŞME GERMİYAN 14.11.2025 saat 00:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 27039 SOKAK ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARABAĞLAR BARIŞ, BOZYAKA, GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER, SEVGİ 14.11.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası volkan koçyiğit bul. 96 önü.
KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER, SELVİLİ 14.11.2025 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4128---24 ÖNÜ.
KONAK AKDENİZ, ALSANCAK 14.11.2025 saat 08:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası şht. fethibey cd. 55 önü.
MENDERES OĞLANANASI CUMHURİYET 14.11.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6406 SK VE ÇEVRESİNE SU KESİNTİSİ UYGULANDI.