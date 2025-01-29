UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Gecenin dikkat çeken mücadelesinde Kenan Yıldız'lı Juventus sahasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun'lu Benfica'yı konuk edecek. Karşılaşmanın sonucu şimdiden heyecanla beklenirken, maçın hangi kanaldan canlı izleneceği de araştırılıyor. İşte Juventus Benfica maçı yayın bilgileri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 12 puan ile 17. sırada yer alan italyan devi Juventus, kendi evinde 10 puan ile 21. sırada yer alan Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Milli futbolcularımızdan Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile, Benfica'da ter döken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün mücadelesi ise futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Peki Juventus Benfica maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenebilecek?
JUVENTUS BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 23.00'da başlayacak Juventus-Benfica mücadelesi TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
JUVENTUS-BENFICA İSTATİSTİKLER
Juventus'un Avrupa kupaları tarihinde Benfica'dan (6) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid (10).
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Juventus ile oynadığı maçların tamamını kazanan takımlar arasında siyah-beyazlı ekibe en fazla rakip olan kulüp Benfica (4/4).
Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'yi 2-0 mağlup eden Juventus, 2018/19'dan bu yana gol yemeden üst üste iki iç saha galibiyeti alamıyor.
Deplasmanda oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Benfica, daha önceki 21 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını eşitledi (3).
Benfica, Şampiyonlar Ligi tarihinde 2022/23'ün (2.6) ardından maç başına en az iki gol attığı ikinci sezonu yaşıyor (14 gol/7 maç).
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta gol yemeyen Juventus, üst üste 4+ gole kapama yaptığı son seriyi 2016/17'de Massimiliano Allegri yönetiminde yakaladı (6 maç).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile birlikte en fazla kontratak geliştiren iki takımdan biri Benfica (19).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dört golü bulunan Dusan Vlahovic, bu turnuvada daha önce boy gösterdiği iki sezonun toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı (2021/22 x1 & 2022/23 x3).
Avrupa kupaları kariyerindeki ilk hat-trick'i son hafta Barcelona karşısında yapan Vangelis Pavlidis, turnuva tarihinde en az üç gol attığı karşılaşmadan mağlup ayrılan beşinci oyuncu oldu.
Bu sezon bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla hat kıran pas atan orta saha oyuncusu, son hafta Club Brugge karşısında bu şekilde 27 pas kaydeden Manuel Locatelli.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta maçları, bu akşam oynanacak. Söz konusu müsabakaların ardından bu sene ilk kez düzenlenen yeni lig formatı tamamlanacak.
İlk 8'de tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna kalacakken, 9 ile 24. basamak arasında yer alan takımlar ise son 16'ya kalmak için play-off mücadelesi verecek.
Şampiyonlar Ligi'nde maçların hepsi bu akşam oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta programı şu şekilde:
Aston Villa - Celtic
Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk
Bayer Leverkusen - Sparta Prag
Barcelona - Atalanta
Bayern Münih - Slovan Bratislava
Brest - Real Madrid
Dinamo Zagreb - Milan
Girona - Arsenal
Inter - Monaco
Juventus - Benfica
Lille - Feyenoord
Manchester City - Club Brugge
PSV - Liverpool
Salzburg - Atletico Madrid
Sporting Lizbon - Bologna
Sturm Graz - Leipzig
Stutgart - Paris Saint-Germain
Young Boys - Kızılyıldız