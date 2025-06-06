KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Kargolar bayramda 4 gün kapalı mı, açık mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken, bayramda kargo bekleyen ya da gönderim yapmayı planlayan vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışma takvimini merak ediyor. PTT Kargo, MNG, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo gibi firmaların Kurban Bayramı boyunca hizmet verip vermeyeceği, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bayram günlerinde bazı firmalar hizmetlerine ara verirken, bazıları sınırlı mesai uygulayabiliyor. Peki, 6-9 Haziran tarihleri arasında kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?

1 /3 Bayram öncesi alışverişlerin hız kazanmasıyla birlikte kargo şirketlerinin Kurban Bayramı’ndaki çalışma saatleri de gündeme geldi. Resmi tatil kapsamında olan 6-9 Haziran tarihleri boyunca PTT Kargo başta olmak üzere Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG gibi özel firmaların dağıtım yapıp yapmayacağı merakla araştırılıyor. Kargoların bayram boyunca çalışıp çalışmayacağına dair net bilgiler şirketlerin resmi açıklamaları doğrultusunda şekillenecek. İşte Kurban Bayramı'nda kargo hizmetlerine dair merak edilenler...

2 /3 BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Arefe günü 13:00'e kadar hizmet veren kargo firmalarından açıklama geldi. 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı günlerinde kargo firmaları çalışmalarına ara verecek ve 10 Haziran itibarıyla normal çalışma düzenlerine geçecekler.