KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI: TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı, piyasalar ve maaş alacak milyonlarca kişi için kritik önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri öncesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,20’ye yükseldi. Peki, 2025 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK’in açıklayacağı Kasım ayı enflasyonu öncesinde Merkez Bankası ankette yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 32,20’ye çıkardı. Enflasyon verisi, emekli ve memur maaşları gibi önemli kalemleri doğrudan etkileyecek. Açıklama günü yaklaşıyor.
2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26 iken, bu anket döneminde yüzde 23,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,56 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 52,71 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 24,75 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,06’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 62,50’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,19’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.