Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kasım ayı kira zammı nasıl hesaplanır? İşte 2025 Kasım ayı ev ve işyerleri için kira artış oranı hesaplama tablosu

Kasım ayı kira zammı nasıl hesaplanır? İşte 2025 Kasım ayı ev ve işyerleri için kira artış oranı hesaplama tablosu

15:0512/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ekim kira zammı netlik kazandıktan sonra şimdi sıra Kasım kira zammı oranına geldi. Peki, ekim kira zam oranı ne kadar? Kasım kira artış oranı ne kadar olacak? Yeni kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Kasım ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Kira artışı zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kira zam oranı ile ilgili detaylar...

Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek olan kiracılar ve mal sahipleri, 2025 Kasım ayı kira artış oranını merak ediyor. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte belirlenen TÜFE’nin 12 aylık ortalaması, kira zammı hesaplamasında belirleyici oluyor.

KASIM 2025 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLDU MU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.


KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA


Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2025

TÜFE Kira Artış Oranı: %37,15 (Kasım 2025 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ekim 2025 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 3.715,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.715,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 164.580,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL










#kira artış
#ev kirası
#kira zammı
#kira hesaplama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi duyurusu yapıldı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?