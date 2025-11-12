Ekim kira zammı netlik kazandıktan sonra şimdi sıra Kasım kira zammı oranına geldi. Peki, ekim kira zam oranı ne kadar? Kasım kira artış oranı ne kadar olacak? Yeni kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Kasım ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Kira artışı zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kira zam oranı ile ilgili detaylar...
Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek olan kiracılar ve mal sahipleri, 2025 Kasım ayı kira artış oranını merak ediyor. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte belirlenen TÜFE’nin 12 aylık ortalaması, kira zammı hesaplamasında belirleyici oluyor.
KASIM 2025 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLDU MU?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2025
TÜFE Kira Artış Oranı: %37,15 (Kasım 2025 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ekim 2025 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)
Kira Artış Tutarı: 3.715,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.715,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 164.580,00 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL