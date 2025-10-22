KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ: KPSS merkezi atama ne zaman, tercih tarihleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek – Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçlarının ardından, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. Şimdi gözler, KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme takvimine çevrildi. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, 2025/2 merkezi atama tarihleri belli oldu mu?
KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamuya atanmak isteyen binlerce aday için yeni bir dönem başlıyor. 2025 KPSS/2 tercihleri için geri sayım sürerken, adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak merkezi yerleştirme takvimini bekliyor. Peki, KPSS 2025/2 tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak?
KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?
KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler alınacak.
Geçtiğimiz sene KPSS-2024/2 Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene yapılacak 2025/2 Merkezi atama tercihleri için de sürecin sene sonuna doğru başlatılması bekleniyor.