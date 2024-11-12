KPSS büro personel atamaları için taban puanları, kontenjan sayıları ve kadro durumları her atama döneminde değişiklik göstermektedir. Son olarak KPSS atamalarında büro personel kadroları için en düşük dağıtım puanı genellikle 70 puan civarında başlarken, en yüksek yerleştirme puanları 90'a kadar çıkabilmektedir. Büro personelinin kontenjan sayıları, talebe göre belirlenmekte, kadro durumu ve ayrıntılı puan bilgileri ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yayınlanmaktadır. Son yıllardaki bazı atamalarda oluşan taban puanları aşağıda yer almaktadır.
KPSS büro personeli taban puanları, kamu kurumlarında büro personeli olarak çalışmak isteyen adayların yerleşebilmek için almaları gereken minimum puanları ifade eder. Bu puanlar, her yıl yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre, başvuru sayısı, açılan kadro sayısı ve adayların genel başarısı gibi faktörler göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından belirlenir.
KPSS büro personel kadrolarına atama taban puanları, alım periyodu, kadro aralıkları ve adayların puanlarına göre değişiklik göstermektedir. En küçük ve en büyük yerleştirme puanı ise o yılki yerleştirmede büro personeli kadrolarına yerleşen adayların almış olduğu en düşük ve en yüksek puanları ifade eder. Son yıllardaki bazı atamalarda oluşan taban puanları şu şekildedir:
Büro personeli hangi puan türüne göre alıyor
Büro personeli KPSS P3 puan türüne göre alınmakta.
KPSS P3 puan türü nedir?
KPSS P3 puan türü, en yaygın kullanılan puan türüdür ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerine dayalı olarak hesaplanır. P3 puanı, lisans mezunlarının büyük bir kısmının tercih ettiği ve kamu kurumlarındaki çeşitli memur pozisyonları için gerekli olan puandır. Bu puan türü, aşağıdaki mesleklerde kullanılır:
Memur
Öğretmen
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
İdari Memur
Zabıt Katibi
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır. KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan kadrolardır. KPSS B grubu sınavı 2 yılda bir uygulanır. KPSS B grubu atamaları, merkezi alım ve kurumsal alım olmak üzere 2'ye ayrılır. Kurumsal atamalar, ilgili kurumun planladığı tarihlerde gerçekleşir. Merkezi atamalar ise KPSS P3 puan türü baz alınarak gerçekleştirilir.
KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri?
B Grubuna; memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar, ebe gibi kadrolar örnek verilebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı