KPSS büro personel kadrolarına atama taban puanları, alım periyodu, kadro aralıkları ve adayların puanlarına göre değişiklik göstermektedir. En küçük ve en büyük yerleştirme puanı ise o yılki yerleştirmede büro personeli kadrolarına yerleşen adayların almış olduğu en düşük ve en yüksek puanları ifade eder. Son yıllardaki bazı atamalarda oluşan taban puanları şu şekildedir: