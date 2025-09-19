POS KOMİSYONU DEĞİŞTİ

POS komisyon oranları uygulamasında yapılan değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı. Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1.04'e (önceki yüzde 1.9) düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi. Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.