Merkez Bankası, kredi kartı nakit çekim ve KMH faizini % 4.75’ten 4.5’e, gecikme faizini ise % 5.05’ten 4.80’e indirdi. Ticari kredilerde de kulandırma koşulları değişti. Peki, Yeni kredi kartı faiz oranları ne zaman yürürlüğe girecek?
Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
KREDİ KARTI FAİZLERİ 25 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ
Tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü. Akdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi.
Gecikme faizi ise yüzde yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.
POS KOMİSYONU DEĞİŞTİ
POS komisyon oranları uygulamasında yapılan değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı. Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1.04'e (önceki yüzde 1.9) düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi. Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.
TROY'UN PAZAR PAYI % 20'YE ÇIKTI
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, günlük ortalama 40 milyonun üzerinde kartlı işlemin BKM'nin kurduğu sistemler üzerine gerçekleştiğini söyledi. Deniz, BKM'nin aynı zamanda Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express'in ve ulusal kart şeması TROY'un da sahibi olduğu bilgisini vererek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020'de BKM'ye hakim ortak olmasıyla kurumun görev alanının genişletildiğini söyledi. Deniz, TROY'un 2016 senesinde BKM tarafından hayata geçirildiğini hatırlatarak, çoğu ülkenin kendi ödeme sistemini geliştirme noktasında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
67 MİLYON TROY KART
Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen hemen bütün ülkelerde artık ulusal kart şemalarının varlığından söz etmek mümkün. Bizim de tıpkı diğer kart şemalarında olduğu gibi aslında temel motivasyonumuz teknolojik özgürlüğe sahip olabilmek, hiçbir dış bağımlılığa maruz kalmadan istediğimiz teknolojiyi geliştirebilmek ve aynı zamanda ülke ekonomimize de katkıda bulunmak. Çünkü TROY'un olmadığı durumda gerçekleşen kartlı işlemler nedeniyle ülkemizden çıkan komisyonlar TROY'la birlikte ülkemizin içinde kalmaktadır. Ağustos itibarıyla TROY logolu kart 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik."
YENİ KREDİ KARTI FAİZ ORANI NE ZAMAN GEÇERLİ?
Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.