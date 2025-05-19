Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde. Bu yıl bayram tatili kaç gün ve 9 gün olacak mı soruları birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Kurban Bayramı tatili uzayacak mı, kaç gün olacak? İşte Bakan Ersoy'un açıklaması.

1 /5 BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZAYACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verdi. Ersoy, "Sektörün de isteği bu, biz her zaman isteriz ama tek karar verici biz değiliz" dedi.

2 /5 2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 4 gün boyunca idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. 5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arifesi olacak. Bu tarih de yarım gün izin kapsamında.



3 /5 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Normal şartlarda 4,5 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı tatili zaman zaman denk geldiği günler ışığında 9 güne çıkarılabiliyor. Konuyla ilgili ilk açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi:



4 /5 BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtti. Buna göre ilerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.