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Kurban Bayramı tatili uzayacak mı, kaç gün olacak? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili uzayacak mı, kaç gün olacak? Bakan Ersoy yanıtladı

09:1019/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde. Bu yıl bayram tatili kaç gün ve 9 gün olacak mı soruları birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Kurban Bayramı tatili uzayacak mı, kaç gün olacak? İşte Bakan Ersoy'un açıklaması.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZAYACAK MI?


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verdi. Ersoy, "Sektörün de isteği bu, biz her zaman isteriz ama tek karar verici biz değiliz" dedi.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?


Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 4 gün boyunca idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arifesi olacak. Bu tarih de yarım gün izin kapsamında.


BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?


Normal şartlarda 4,5 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı tatili zaman zaman denk geldiği günler ışığında 9 güne çıkarılabiliyor.

Konuyla ilgili ilk açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi:


BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?


Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtti. Buna göre ilerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ


19 Mayıs 2025, Pazartesi

15 Temmuz 2025, Salı

30 Ağustos 2025, Cumartesi

29 Ekim 2025, Çarşamba




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Kurban Bayramı tatili uzayacak mı, kaç gün olacak? Bakan Ersoy yanıtladı