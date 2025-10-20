Kutsal yolculuk için geri sayım: Diyanet 2026 Hac Kurası ne zaman çekilecek? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte tarihler





2026 Hac kura çekimi ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatmıştı.





Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekim tarihine çevrildi.

Diyanet’ten henüz resmi açıklama gelmese de, 2025 yılı hac kuraları 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 hac kuralarının da Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyor.





Kura tarihinin, tıpkı geçen yıl olduğu gibi Diyanet TV ve Diyanet’in resmî sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak duyurulması bekleniyor.