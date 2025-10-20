Kutsal yolculuk için geri sayım: Diyanet 2026 Hac Kurası ne zaman çekilecek? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte tarihler

Milyonlarca hacı adayı 2026 yılı hac kura çekimi için nefesini tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı, ön kayıt sürecini 21 Eylül 2025’e kadar uzatırken gözler şimdi kura tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 31 Ekim’de yapılan kura çekiminin bu yıl da Ekim sonu veya Kasım başında yapılması bekleniyor. Kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar Diyanet’in resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden açıklanacak. İşte Hac kurası hakkındaki son gelişmeler ve açıklamalar.
2026 yılı hac kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde yüz binlerce hacı adayı kutsal topraklara gidebilmek için kayıtlarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl da kura çekimlerini noter huzurunda gerçekleştirecek. Ancak, hac kura tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı.
2026 Hac kura çekimi ne zaman yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatmıştı.
Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekim tarihine çevrildi.
Diyanet’ten henüz resmi açıklama gelmese de, 2025 yılı hac kuraları 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 hac kuralarının da Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyor.
Kura tarihinin, tıpkı geçen yıl olduğu gibi Diyanet TV ve Diyanet’in resmî sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak duyurulması bekleniyor.
Hac kurası nerede çekilecek?
Kura çekimleri, her yıl olduğu gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara’daki konferans salonunda yapılması planlanan kura çekimine, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyeleri de katılacak.
Çekim süreci, dijital sistem üzerinden yapılacak ve adayların isimleri kura ekranlarında anlık olarak görüntülenecek.
Hac kurası canlı izleme ve sonuç sorgulama
Hac kura çekim günü, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın YouTube kanalı ve hacumre.diyanet.gov.tr adresi üzerinden de anlık takip mümkün olacak.
Kura tamamlandıktan kısa bir süre sonra sonuçlar: hacumre.diyanet.gov.tr adresinden, veya e-Devlet sisteminden sorgulanabilecek.
Sonuç ekranında adaylar, “hac kesin kayıt hakkı kazandı” ibaresiyle birlikte organizasyon tipi ve kontenjan bilgilerini görebilecek.
Kura sonrası: Hac kesin kayıt ve ücret ödemesi
Kura sonucunda hac hakkı kazanan adaylar, belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yapmak zorunda. Bu işlem sırasında adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:
Organizasyon tercihi:
“Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu” veya “Acenta Organizasyonu” seçeneklerinden biri seçilir.
Konaklama tipi ve ödeme planı:
2, 3 veya 4 kişilik oda seçenekleri, peşin veya taksitli ödeme planları arasından tercih yapılır.
Ücret yatırma:
Diyanet’in anlaşmalı bankalarından birine T.C. kimlik numarasıyla ödeme yapılır.
Pasaport süresi: Pasaportun en az 2026 hac dönemi sonuna kadar geçerli olması gerekir.
2026 Hac dönemi ne zaman başlayacak?
Hac ibadeti 2026 yılında Haziran sonu – Temmuz başı dönemine denk geliyor. Dolayısıyla kura çekimlerinin en geç Kasım 2025 içinde yapılması gerekiyor ki, Diyanet organizasyonları hazırlıklarını tamamlayabilsin.
Geçmiş yıllara göre kura takvimi
2023: Kura çekimi 8 Kasım 2023’te yapıldı, sonuçlar aynı gün açıklandı.
2024: Kura çekimi 2 Kasım 2024’te yapıldı, sonuçlar aynı gün açıklandı.
2025: Kura çekimi 31 Ekim 2025’te yapıldı, sonuçlar aynı gün açıklandı.
2026: Henüz açıklanmadı, tahmini olarak Kasım 2025’in ilk haftasında yapılması bekleniyor.
2026 Yılı Hac Organizasyonu Sağlık Personeli Müracaatları Başlıyor
2026 yılı hac organizasyonu sağlık personeli görevli müracaatları 15-22 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.
"2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında sağlık personeli müracaatları, 15-22 Ekim 2025 tarihleri arasında Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet adresi olan www.hac.gov.tr üzerinden yapılacak.
Sağlık Personeli Hac başvuru duyurusu
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Başvuru dilekçesini kurum yetkilisine onaylatırken, başvuru yapılacak unvana ait duyuruda belirtilen müracaat şartlarını gösteren sayfanın kurum yetkilisine ibraz edilmesi / gösterilmesi gerekmektedir.
Bu uygulama; başvuru formunun onaylanması sırasında kurum yetkilisinin, müracaat edilen unvanın taşıdığı şartları inceleyebilmesi ve uygunluk kontrolü yapabilmesi açısından önemlidir.