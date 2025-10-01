KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025 AÇIKLAMASI: GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konular arasında KYK burs başvuruları yer alıyor. 2025-2026 akademik yılı başladıktan sonra gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarıyla üniversiteye yerleşen öğrenciler şimdi de KYK burs başvuru tarihlerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihler, yüz binlerce öğrencinin gündeminde. İşte 2025-2026 KYK burs başvurularına dair ayrıntılar…
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru ile birlikte KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl da öğrencilerin erişimine açılacak. Geçtiğimiz yıl başvurular 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da başvuruların ekim ayının 2. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.
KYK BURSU ZAMLANACAK MI?
2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak. KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.
Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak. KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler. Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.