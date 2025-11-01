KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TARİH AÇIKLAMASI GSB: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuruları tamamlandı. 17 Ekim 2025’te sona eren başvuru sürecinin ardından üniversite öğrencileri şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği başvurularda gözler artık sonuç ekranına çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı ne kadar olacak?
KYK burs ve kredi başvurularında süreç tamamlandı, şimdi heyecanlı bekleyiş başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim yılı için aldığı başvurular 17 Ekim’de sona erdi. Binlerce öğrenci, üniversite hayatına maddi destek sağlayacak burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, 2026’da ödemeler ne kadar olacak? İşte öğrencilerin gündemindeki detaylar...
KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Burs başvurularının değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri bilgiler 12 farklı devlet kurumundan alınan verilerle karşılaştırılıyor. Burs veya kredi verilmesinde öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici rol oynuyor. Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor. Resmi duyurular için KYK'nın web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmek önem taşıyor. Şu anda KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı; konuyla ilgili resmi duyuru yayımlandığında haberimize eklenecektir.
ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.
2026 YILI KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla burs ve kredi ödemelerini yılbaşından önce güncelleyecek. KYK burs ve kredilerine yapılacak artış genellikle Aralık ayında netleşiyor. Burs ödemeleri yüzde 30 zamlandığında 3.900 TL, yüzde 40 artışta 4.200 TL ve yüzde 50 yükseldiğinde ise 4.500 TL'ye ulaşacak.