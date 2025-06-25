KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR? KESİLME ŞARTLARI NELERDİR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencinin YÖKSİS verileri üzerinden veya eğitim kurumlarından Genel Müdürlüğe bildirilen bilgiler doğrultusunda takip edilir. Mezuniyet, okuldan ayrılma (terk), disiplin cezası gibi durumların tespiti halinde burs ve kredi ödemeleri kesilir. Bu kesinti yapıldıktan sonra daha önceki aylara ait ödemeler borç olarak geri alınmaz.

Ayrıca, burs veya kredinin kesilme nedenlerinden herhangi biri normal öğrenim süresi içinde gerçekleşirse, öğrencinin burs veya kredisi iptal edilir.



