KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇ TARİHİ: KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Üniversitelere ek yerleştirme süreciyle kayıt yaptıran öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru süreci sona erdi. 15-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonunda, yurt hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiş olacak. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için KYK ek yurt sonuçları heyecanı başladı. 15-17 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, şimdi gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına çevirdi. Sonuçların duyurulmasının ardından yurt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde yerleştikleri yurtlara kayıt yaptırabilecek. Peki, 2025 KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KYK ek yurt sonuçları için gözler GSB'de. Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde sonuçların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sorgulamaların geçtiğimiz yıl gibi e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Öğrenciler, e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.