KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLANDI: KYK ek yurt sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan ek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklama geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt sonuçları erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yürütülen süreçte, öğrenciler e-Devlet ekranı üzerinden sonuçlarını sorgulayabiliyor.
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklama geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt sonuçları erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yürütülen süreçte, öğrenciler e-Devlet ekranı üzerinden sonuçlarını sorgulayabiliyor.
BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
EK YURT HAKKI KAZANANLAR KAYIT ÜCRETİ ÖDEYECEK
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.