KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI MI? KYK ek yurt başvuruları başladı mı, tarih açıklandı mı?

10:2330/09/2025, Salı
KYK ek yurt başvuru süreci öğrencilerin gündeminde. YKS ek yerleştirme, DGS, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş ve lisansüstü eğitim gibi farklı kategorilerde öğrenim gören öğrenciler için ek yurt başvurularının detayları merak ediliyor. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?

Binlerce öğrencinin merak ettiği KYK ek yurt başvuruları yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, ek yerleştirme sürecine ilişkin duyurular yapmaya devam ediyor. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları hangi tarihte alınacak, başvuru işlemleri nereden gerçekleştirilecek?

KYK EK YURT BAŞVURU

KYGM'den ek kontenjan başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

KYK YURT EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.

