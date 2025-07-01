SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, 18-30 yaş arasındaki gençlere GSB'ye bağlı yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunmaktadır. Bu sayede gençler, Türkiye'nin birçok tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı yakalamaktadır.

Gençlerin ihtiyaçlarını sürekli takip eden ve taleplerine yönelik çözümler üreten Bakanlık, düşük bütçeyle seyahat etmek ve tatil yapmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla KYGM yurtlarını yaz aylarında konaklama alternatifi olarak sundu. Seyahatsever Projesi, gençler arasında büyük ilgi gördü ve bugüne kadar yaklaşık 150 bin genç bu imkandan yararlanarak Türkiye'nin pek çok farklı şehrini ziyaret etme şansı elde etti.



