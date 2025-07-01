Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen ve gençlere Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan "Seyahatsever" programı, bu yaz dönemi için de ilgi odağı oldu. Peki seyahatsever projesi 2025 başvuru şartları neler? GSB seyahatsever projesi yaş sınırı var mı? GSB 2025 KYK Seyahatsever başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Kimler, kaç gün kalabilir? İşte tüm ayrıntılar...
SEYAHATSEVER BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yaz döneminde şehir şehir dolaşmak isteyen gençlere önemli bir destek sunuyor. Seyahatsever Projesi kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, KYK yurtlarında tamamen ücretsiz şekilde konaklayabilecek. Üstelik bu imkan için öğrenci olma şartı da aranmayacak. Başvuruların 7 Temmuz'da başlaması bekleniyor.
SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, 18-30 yaş arasındaki gençlere GSB'ye bağlı yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunmaktadır. Bu sayede gençler, Türkiye'nin birçok tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı yakalamaktadır.
Gençlerin ihtiyaçlarını sürekli takip eden ve taleplerine yönelik çözümler üreten Bakanlık, düşük bütçeyle seyahat etmek ve tatil yapmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla KYGM yurtlarını yaz aylarında konaklama alternatifi olarak sundu. Seyahatsever Projesi, gençler arasında büyük ilgi gördü ve bugüne kadar yaklaşık 150 bin genç bu imkandan yararlanarak Türkiye'nin pek çok farklı şehrini ziyaret etme şansı elde etti.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Konaklamak isteyen gençlerin, tercih ettikleri yurda gitmeden en az bir gün önce 444 0 472 (ALO GSB) çağrı merkezini arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Rezervasyon sırasında sadece ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri talep edilmektedir. Konaklama sırasında ise gençlerden kimlik fotokopisi istenmektedir.
Kimler Faydalanabilecek?
Projeden faydalanmak isteyen gençlerin 18 ile 30 yaş arasında olması yeterli. Öğrenci olma şartı bu yıl da aranmayacak. Böylece ister üniversite öğrencisi olsun ister mezun, seyahat etmek isteyen tüm gençler yurt kapılarını aralayabilecek.
Yurtlarda Kaç Gün Kalınabilir?
Her genç, yaz dönemi boyunca aynı ilde en fazla 5 gece ücretsiz konaklama hakkına sahip olacak. Ancak bu süreyi farklı illerde tekrar kullanmak mümkün. Böylece gençler yaz boyunca farklı şehirleri keşfetme şansı yakalayacak.
Yurtlarda Nelere Dikkat Edilmeli?
Konaklama yapacak gençlerin T.C. kimlik kartı fotokopisini yanında bulundurması gerekiyor. Yurtlarda sabah kahvaltısı ya da akşam yemeği hizmeti sunulmayacak. Ayrıca kişisel temizlik malzemeleri de gençlerin kendi sorumluluğunda olacak.
Yurda giriş saati: 16.00
Çıkış yapılması gereken en geç saat: 12.00
Yurtlarda temizlik için odalar her gün 13.00-17.30 saatleri arasında boşaltılacak.
Son giriş saati: 01.00
En erken çıkış saati: 05.00