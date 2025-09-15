GSB tarafından KYK yurt yedek yerleştirmeleri başladı. Yedek sırasındaki öğrenciler, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yurtlara yerleştirilecek. Yedek sırasındaki öğrenciler, boş kontenjanlar doğrultusunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikçe sonuçları takip etmeli ve belirlenen tarihlerde sisteme giriş yaparak yerleşip yerleşmediklerini kontrol etmelidirler. KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KYK 1. yedek sonuçları sorgulama ekranı...
KYK YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI
KYK yurtlarına 2025-2026 eğitim yılında başvuran ancak yedeklerde görünen adaylar için süreç başladı. Yurtlara yerleşen ancak kayıt yaptıramayan ya da yurtlardan ayrılan öğrencilerin yerine yedek listeden alımlar yapılıyor.
GSB, KYK ilk yedek alımlarının sonuçlarını duyurdu. Sorgulama yine e-devlet üzerinden yapılıyor.
İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 15.09.2025 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları:
KYK YEDEK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA
KYK YEDEK AÇIKLAMA TARİHLERİ
Bakanlık tarafından KYK yurtlarına yedek listeden yerleştirme işlemlerinin sonuçları her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenerek duyurulacak. Bu nedenle öğrencilerin yedek sırasını takip etmeleri gerekiyor.
Yedekler için ayrıca başvuruya gerek yoktur.
KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?
Yedek sırası, öğrenci tercihlerine göre boşalan yerler ve yurt kontenjanı doğrultusunda yerleştirme sürecinin ilerlemesini sağlar. Ancak, bu sürecin ne zaman tamamlanacağı konusunda kesin bir tarih verilmez.
Yedek öğrencilerin yerleştirilmesi, genellikle kontenjanlarda oluşan değişiklikler ve iptaller sonucu yapılır. Yedek sırasındaki öğrenciler, yerleşebilecekleri kontenjanların boşalmasına bağlı olarak aşamalı şekilde yerleştirilecektir. Bu süreç, her yıl olduğu gibi yurt başvurularındaki yoğunluk ve kontenjan durumuna göre farklılık gösterebilir.
Sonuçlar Nasıl ve Nereden Takip Ediliyor?
Öğrenciler, KYK yedek yerleştirme sonuçlarını e-Devlet GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama adresi üzerinden öğrenebiliyor. Her boş kontenjan için güncellenen listeler, öğrencilerin yerleşim durumunu anlık olarak gösteriyor. Sürecin düzenli şekilde takip edilmemesi, hak kaybına yol açabileceğinden öğrencilerin e-Devlet üzerinden sonuçları günlük olarak kontrol etmesi önem taşıyor.