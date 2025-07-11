LGS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? 2025 LGS kaç kişi full yaptı, kaç soru bildi, yanlış yaptı?

BİRİNCİLERİN SAYISI VE ŞEHİRLERİ MEB TARAFINDAN DUYURULACAK

2025 LGS’de tam puan alan, yani tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan öğrencilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tam puan alan öğrencilerin sayısı ve illere göre dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak.