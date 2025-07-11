LGS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? 2025 LGS kaç kişi full yaptı, kaç soru bildi, yanlış yaptı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarıyla birlikte, tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler de belli oldu. Birincilerin hangi illerden ve hangi okullardan çıktığı merak edilirken, tercih süreci de eş zamanlı olarak başlamış oldu.
2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınav puanlarına erişirken, sınavda tam puan alarak birinci olan adaylar da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Şimdi ise gözler, bu başarılı öğrencilerin şehirlerine ve öğrenim gördükleri okullara çevrildi.
LGS 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI, GÖZLER BİRİNCİLERDE
2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. 15 Haziran’da yapılan sınavın ardından, milyonlarca öğrenci meb.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşmaya başladı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise "LGS birincisi kim oldu?" ve "Kaç kişi tam puan aldı?" gibi soruların yanıtını merak ediyor.
BİRİNCİLERİN SAYISI VE ŞEHİRLERİ MEB TARAFINDAN DUYURULACAK
2025 LGS’de tam puan alan, yani tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan öğrencilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tam puan alan öğrencilerin sayısı ve illere göre dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak.
GEÇMİŞ YILLARDAKİ BİRİNCİLER REHBER OLDU
Önceki yıllarda birçok farklı ilden öğrenci tam puan alarak birincilik unvanını paylaşmıştı. 2024 yılında 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı. Bu yıl da benzer bir tablo bekleniyor ancak LGS 2025'e dair kesin sayılar ve aday bilgileri MEB'in yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.
OKULLAR VE BAŞARI DAĞILIMI MERAK KONUSU
LGS birincilerinin hangi okullardan çıktığı da merak edilen konular arasında. Son yıllarda fen liseleri, proje okulları ve özel eğitim kurumları bu başarıda önemli pay sahibi oldu. 2025 yılında da başarı grafiğinin benzer şekilde dağılması bekleniyor.