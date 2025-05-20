LGS SAYACI ÇALIŞIYOR: LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre sınav, haziran ayında iki oturum halinde yapılacak. Başvurular otomatik olarak e-Okul üzerinden tamamlanırken, sınava girecek öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi ve sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. LGS 2025’te öğrenciler, hem sözel hem sayısal alanda akademik becerilerini ortaya koyacak. Peki, 2025 LGS sınavı tam olarak ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte sınava dair tüm detaylar ve geri sayım...
2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin nitelikli liselere geçişinde büyük önem taşıyan merkezi sınav, bu yıl da Haziran ayında yapılacak. Başvuru süreci e-Okul sistemi üzerinden tamamlanırken, öğrenciler şimdi gözlerini sınav giriş belgelerine ve kesin sınav tarihine çevirdi. LGS’de bu yıl da geçen senelerde olduğu gibi iki oturum yapılacak ve sorular, yalnızca 8. sınıf müfredatından hazırlanacak. Peki, 2025 LGS sınavı tam olarak ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? LGS’ye kaç gün kaldı? İşte merak edilen detaylar ve geri sayım takvimi…
LGS NE ZAMAN 2025?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, iki oturum halinde düzenlenecek: Birinci oturum (sözel bölüm) saat 09:30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek; ikinci oturum (sayısal bölüm) ise saat 11:30’da başlayarak 80 dakika süre tanınacak.
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? GERİ SAYIM...
Bugün, 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla, sınava 31 gün kaldı. Bu süre, öğrencilerin eksik konularını tamamlamaları, deneme sınavlarıyla pratik yapmaları ve sınav stratejilerini geliştirmeleri için önemli bir zaman dilimi olacak.
2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
LGS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.