LGS SAYACI ÇALIŞIYOR: LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin nitelikli liselere geçişinde büyük önem taşıyan merkezi sınav, bu yıl da Haziran ayında yapılacak. Başvuru süreci e-Okul sistemi üzerinden tamamlanırken, öğrenciler şimdi gözlerini sınav giriş belgelerine ve kesin sınav tarihine çevirdi. LGS’de bu yıl da geçen senelerde olduğu gibi iki oturum yapılacak ve sorular, yalnızca 8. sınıf müfredatından hazırlanacak. Peki, 2025 LGS sınavı tam olarak ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? LGS’ye kaç gün kaldı? İşte merak edilen detaylar ve geri sayım takvimi…