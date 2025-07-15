LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapabilecek. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor. Peki LGS sınava girmeyen öğrenciler ne yapacak lise yerleştirme nasıl olacak?