LGS'ye (Liselere Geçiş Sistemi) girmeyen öğrenciler için lise tercih süreci de belirlenmiş durumda. Bu öğrenciler, yerel yerleştirme tercihleri ile adreslerine en yakın okullardan birine yerleşebilirler. LGS'ye girmemiş öğrenciler ile merkezi sınavı katlan öğrencilerle birlikte, 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden tercihlerini yapmaları gerekiyor. Peki LGS Sınava girmeyen öğrenciler ne yapacak? Yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılacak? İşte MEB 2025 LGS tercih rehberi.
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapabilecek. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor. Peki LGS sınava girmeyen öğrenciler ne yapacak lise yerleştirme nasıl olacak?
LGS Sınava girmeyen öğrenciler ne yapacak?
Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda. Merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.
Yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılacak?
Yerel yerleştirmede öğrenciler, ikamet adresleri, OBP ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak. Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak.
Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.
LGS sınav puanı yüzdelik dilime göre kaç okul tercihi yapılacak? Detaylar için tıklayın