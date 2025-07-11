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MEB LGS taban puanları 2025, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir?

MEB LGS taban puanları 2025, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir?

Tuğba Güner
10:2611/07/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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LGS taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? sorgulatması LGS 2025 sınav sonuçlarının açıklanması ile hız kazandı. Öğrenciler, ''LGS taban puanları ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir?'' sorularına yanıt arıyor. MEB LGS taban puanları 2025, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir? İşte Meslek, Fen, Anadolu ve İmam Hatip liselerinin yüzdelik dilimleri...

MEB LGS taban puanları 2025, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri bilgisi!

LGS 2025'TE SONUÇ VE TERCİH ZAMANI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran tarihinde gerçekleşen merkezi sınavda sonuçlar 11 Temmuz tarihinde açıklanacak. MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS tercih süreci ise 14 Temmuz tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek.

Öğrenciler öncesinde LGS taban puanları ile hedefledikleri okulların geçtiğimiz yıla ait verilerine odaklanıyor.


LGS 2025 TABAN PUANLARI NASIL SORGULANIR?


Geçen senenin taban puanları e-Okul üzerinden görüntüleniyor.


İstanbul'daki bazı liselerin taban puanlarını şu şekilde haberimizde bulabilirsiniz.


E-OKUL ÜZERİNDEN TABAN PUANI SORGULATMAK İÇİN TIKLAYINIZ


FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Aşağıdaki tabloda 2024 LGS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'nin önde gelen fen liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Bu puanlar, 2025 tercihlerinde yol gösterecek:

İl Lise Adı Taban Puan (2024) Yüzdelik Dilim

İstanbul

İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy)

489.62

0.19

Ankara

Ankara Fen Lisesi

494.52

0.07

İzmir

İzmir Fen Lisesi

492.09

0.19

Bursa

Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi

482.68

0.63

Kocaeli

Kocaeli Fen Lisesi

478.26

0.9

Antalya

Yusuf Ziya Önder Fen Lisesi

482.80

0.62

Konya

Meram Fen Lisesi

477.97

0.92

Eskişehir

Eskişehir Fatih Fen Lisesi

477.25

1.03

Kayseri

Osman Ulubaş Fen Lisesi

483.61

0.51

Samsun

Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi

481.55

0.07

Trabzon

Trabzon Merkez Fen Lisesi

472.20

1.45

Gaziantep

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi

479.37

0.83

Mersin

Eyüp Aygar Fen Lisesi

480.44

0.77

Sakarya

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi

465.06

2.25



























































SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?


Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

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