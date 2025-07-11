LGS taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? sorgulatması LGS 2025 sınav sonuçlarının açıklanması ile hız kazandı. Öğrenciler, ''LGS taban puanları ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir?'' sorularına yanıt arıyor. MEB LGS taban puanları 2025, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir? İşte Meslek, Fen, Anadolu ve İmam Hatip liselerinin yüzdelik dilimleri...

1 /11 MEB LGS taban puanları 2025, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri bilgisi!

2 /11 LGS 2025'TE SONUÇ VE TERCİH ZAMANI Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran tarihinde gerçekleşen merkezi sınavda sonuçlar 11 Temmuz tarihinde açıklanacak. MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS tercih süreci ise 14 Temmuz tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrenciler öncesinde LGS taban puanları ile hedefledikleri okulların geçtiğimiz yıla ait verilerine odaklanıyor.



3 /11 LGS 2025 TABAN PUANLARI NASIL SORGULANIR?

Geçen senenin taban puanları e-Okul üzerinden görüntüleniyor.

İstanbul'daki bazı liselerin taban puanlarını şu şekilde haberimizde bulabilirsiniz.

E-OKUL ÜZERİNDEN TABAN PUANI SORGULATMAK İÇİN TIKLAYINIZ



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7 /11 FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ Aşağıdaki tabloda 2024 LGS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'nin önde gelen fen liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Bu puanlar, 2025 tercihlerinde yol gösterecek:

8 /11 İl Lise Adı Taban Puan (2024) Yüzdelik Dilim İstanbul İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) 489.62 0.19 Ankara Ankara Fen Lisesi 494.52 0.07 İzmir İzmir Fen Lisesi 492.09 0.19 Bursa Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi 482.68 0.63 Kocaeli Kocaeli Fen Lisesi 478.26 0.9 Antalya Yusuf Ziya Önder Fen Lisesi 482.80 0.62 Konya Meram Fen Lisesi 477.97 0.92 Eskişehir Eskişehir Fatih Fen Lisesi 477.25 1.03 Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi 483.61 0.51 Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi 481.55 0.07 Trabzon Trabzon Merkez Fen Lisesi 472.20 1.45 Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 479.37 0.83 Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi 480.44 0.77 Sakarya Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi 465.06 2.25





















































































































9 /11 SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

10 /11 YÜZDELİK DİLİM NEDİR? Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.