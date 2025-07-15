LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci 14 Temmuz itibariyle başladı. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. İşte Anadolu, fen, imam hatip ve meslek liseleri kontenjanları.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih sürecini resmen başlattı. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapabilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.
Anadolu, Fen, İmam Hatip ve meslek liseleri kontenjanları
Merkezi sınavla yerleştirme süreci için bu yıl liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor. Buna göre, Anadolu liselerinde 63 bin 730, fen liselerinde 39 bin 420, Anadolu imam hatip liselerinde 44 bin 94, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 360, Anadolu mesleki ve teknik liseleri için 44 bin 801 kontenjan yer alıyor.
2025 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız
2025 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız
2025 Merkezi,Yerel ve Pansiyonlu Yerleştirme Tercih Başvuru Giriş Ekranı için Tıklayınız
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için Tıklayınız
2025 Yılı TÜBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı Başvurusu için Tıklayınız