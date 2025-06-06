Marketler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramın 1. günü hangi marketler açık?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar marketlerin açık olup olmayacağını sorguluyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı boyunca zincir marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Özellikle bayramın birinci günü marketlerin açılış-kapanış saatleri araştırılıyor. Peki, 6 Haziran Perşembe günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor?
2025 Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince marketlerin çalışma saatleri, alışveriş planı yapan vatandaşlar için yakından takip ediliyor. Bayramın birinci günü olan 6 Haziran’da zincir marketlerin açık olup olmayacağı merak edilirken, birçok kişi "Bayramda marketler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil kapsamında bazı işletmeler faaliyetlerine ara verirken, temel ihtiyaçların karşılandığı marketlerin durumu gündemde. İşte bayramda marketlerin çalışma düzenine dair merak edilenler…
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
6 Haziran Cuma günü itibarıyla Kurban Bayramı 1. günü başladı. Bayram süresince marketlerin çalışma saatleri kurumlara göre farklılık gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Kurban Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir. Not: Yukarıda yer alan bilgiler geçtiğimiz yıllardaki çalışma saatleri göz önünde bulundurularak elde edilmiştir. En net bilgiyi marketinizi arayarak ya da resmi kurumlarındaki bilgileri kontrol ederek öğrenebilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI 2025 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Kurban Bayramı, resmi tatil olması nedeniyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. Özellikle bayramın ilk günü, marketlerin çoğu ya kapalı oluyor ya da geç saatlerde hizmet vermeye başlıyor. Aşağıda, 2025 Kurban Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve diğer zincir marketlerin çalışma saatlerine dair detaylı bilgiler yer alıyor:
BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
BİM: Geçmiş bayramlara bakıldığında, BİM marketler zinciri Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günlerinde genellikle kapalı oluyor. 2025 Kurban Bayramı'nda da BİM'in 6 Haziran Cuma günü kapalı olması bekleniyor. Ancak, 8 Haziran Pazar gününden itibaren 09:00-21:00 saatleri arasında normal çalışma saatlerine döneceği öngörülüyor.
A101: A101 marketleri, Kurban Bayramı'nın 1. günü (6 Haziran) genellikle kapalı oluyor. Bayramın 2. gününden (7 Haziran) itibaren ise 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
ŞOK: ŞOK marketleri, bayramın 1. gününde sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Bazı bölgelerde ŞOK marketlerinin 6 Haziran Cuma günü 13:00-20:00 saatleri arasında açık olacağı belirtiliyor. İkinci gün (7 Haziran) ise 09:00-21:00 saatleri arasında normal çalışma düzenine geçmesi öngörülüyor.
Migros: Migros, Kurban Bayramı'nın 1. gününde genellikle 13:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bayramın 2. gününden itibaren ise 09:00-22:00 saatleri arasında normal çalışma saatlerine dönmesi bekleniyor.