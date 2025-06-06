Marketler bugün açık mı, kapalı mı? Bayramın 1. günü hangi marketler açık?

BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

BİM: Geçmiş bayramlara bakıldığında, BİM marketler zinciri Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günlerinde genellikle kapalı oluyor. 2025 Kurban Bayramı'nda da BİM'in 6 Haziran Cuma günü kapalı olması bekleniyor. Ancak, 8 Haziran Pazar gününden itibaren 09:00-21:00 saatleri arasında normal çalışma saatlerine döneceği öngörülüyor.

A101: A101 marketleri, Kurban Bayramı'nın 1. günü (6 Haziran) genellikle kapalı oluyor. Bayramın 2. gününden (7 Haziran) itibaren ise 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.