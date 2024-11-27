Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği ortak sınavların, bu dönem takvimini duyurdu. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıflara uygulanan yazılı sınavı, bu sene 7. ve 10. sınıflar da dahil edildi. MEB ortak sınav takvimini paylaştı: İşte İşte ortaokul ve lise 6, 7, 9 ve 10. sınıf yazılı sınav tarihleri.