Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem 2. sınav takvimini açıkladı. MEB ortak sınav takvimine göre, 1. dönem 2. yazılı sınavı 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki 7. sınıf Türkçe ve Matematik sınavı ne zaman? Yazılı sınavda yanlış doğruyu götürüyor mu?
Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği ortak sınavların, bu dönem takvimini duyurdu. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıflara uygulanan yazılı sınavı, bu sene 7. ve 10. sınıflar da dahil edildi. MEB ortak sınav takvimini paylaştı: İşte İşte ortaokul ve lise 6, 7, 9 ve 10. sınıf yazılı sınav tarihleri.
MEB 1. Dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 1. dönem 2. ortak sınavlar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
7. sınıf Türkçe ve Matematik ortak yazılı sınavı ne zaman?
Sınav 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü, 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.
MEB ortak yazılı sınavda yanlış doğruyu götürüyor mu?
Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavlarda, sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Ortak sınavlar nedir, neden yapılıyor?
Ortak sınavlar; il genelinde öğrencilerin akademik başarı düzeylerini öğretim programlarındaki kazanımlara dayalı bilimsel süreçlerden geçirilmiş testlerle ölçmek ve öğrenme eksikliklerini tespit ederek öğrenci, öğretmen ve idarecilere nitelikli dönüt vermek amacıyla yapılmaktadır.
Hangi dersler ortak sınav ile yapılacak?
Sıkça sorulan soruların yanıtlarında ortak yazılı sınavların Bakanlık tarafından ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 farklı uygulaması olduğunun altı çizildi. 2024-2025 öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıflara Türkçe ve Matematik dersleri ortak sınavla yapılacak.
Ortak sınavlarda sınav süresi ne kadar olacak?
Ortak sınavlar, 60 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır.
Ortak yazılı sınavların değerlendirmesi nasıl yapılacak?
Sınavın uygulama aşaması ders öğretmeni tarafından yapılacak. Değerlendirme, eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak.