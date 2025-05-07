MEB son dakika harekete geçti! 9, 10, 11. ve 12. sınıflar için yeni sistem geliyor

Millî Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 sisteminden dönüşün ilk adımını zorunlu lise eğitimiyle atmaya hazırlanıyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarının ardından gözler MEB’in masaya yatırdığı yeni modele çevrildi. Edinilen bilgilere göre, ders yükünün hafifletileceği, esnek yapılı ve öğrenci odaklı üç farklı lise modeli üzerinde duruluyor. Uzun süredir eğitim çevrelerinde eleştirilen mevcut sistemin yerini, bireysel yetenek ve ilgi alanlarına göre şekillenen bir yapının alabileceği belirtiliyor. Yeni lise modeliyle ilgili çalışmaların ilerleyen aylarda netleşmesi bekleniyor.
Zorunlu lise eğitimiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Türkiye genelinde birçok sivil toplum kuruluşunun gündeme taşıdığı konu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın da çalışma başlıkları arasına girdi. Bakan Yusuf Tekin’in 2012’de uygulamaya konulan 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin “değerlendirme yapılmalı” açıklamaları, sistemde değişikliğe gidileceğinin sinyali olarak yorumlandı. MEB’in üzerinde çalıştığı yeni modelde, lise eğitiminin yapısı ve süresiyle ilgili alternatif senaryolar masaya yatırılıyor. Eğitim sistemine yönelik kapsamlı bir reform hazırlığı olduğu ifade ediliyor.
MEB ÇALIŞMALARA BAŞLADI
4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2+2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için MEB'in çalışmalara başladığı öğrenildi.
Yapılacak değişikliklerle, eğitimi şekillendiren ve baskılayan merkezi sınavların etkisini azaltmak hedefleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sınav ve sınavlardaki başarıya odaklı bakış açısının eğitim sisteminin kanayan yaralarından biri olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne bu yıl itibarıyla 1,5 ve 9'uncu sınıflarda geçen MEB, tartışmalar ışığında eğitimcilerin görüş ve önerilerini alarak, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen, öğrenci merkezli modern ve esnek bir lise eğitimi için eğitim süreçlerinde bazı iyileştirme ve zenginleştirme çalışmaları yapması bekleniyor.
Saha çalışmalarının, sivil toplum örgütleri, dernekler ve konun uzmanları tarafından verilen öneri ve görüşler doğrultusunda MEB'in masasında şu modeller yer alıyor:
-3+1 MODELİ: Lise eğitiminin "3+1" olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.
-2+2 MODELİ: Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak.
-YAŞ MODELİ: Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.
KABİNEYE SUNULACAK
Lise eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında da sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir TV programında şu açıklamayı yapmıştı:
''Özellikle yükseköğretime erişimin yaygınlaşmasıyla beraber çok sayıda öğrenci ortaöğretimi müteakip yükseköğretime gidiyor ve otomatikman sanki zorunlu eğitim 16 yıla çıkmış gibi algılanıyor. Bu bir taraftan pozitif, ama bir taraftan da bilhassa mesleki ve teknik eğitim anlamında bizi sanayi, ticaret ve bu anlamda hizmet sektörü nitelikle eleman bulamamak konusunda bizi eleştirmeye başladılar. Böyle olunca biz de bu hani kamuoyunda böyle bir talep gelirse bu tartışılabilir dedik. Ortaya çıkan formüller var. Biz Bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunları alıp siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kabine'de istişare ederiz''
DÜNYADA NASIL?
ABD: Eyaletlere göre farklılık gösterse de eğitim genellikle 6 ila 16 veya 18 yaş arası zorunlu.
ALMANYA: Eyalete bağlı olarak 6 ila 15 veya 16 yaş arasındakilerin eğitimini zorunlu kılıyor.
JAPONYA: 6 yaşında başlayıp 15 yaşında biten 9 yıllık zorunlu eğitim dönemi var.
İNGİLTERE: 5 ila 18 yaş arası eğitim zorunlu ancak öğrenciler yüksek öğrenime veya çıraklığa devam etmek istiyorlarsa 16 yaşında okulu bırakabilirler.
FİNLANDİYA ve İSVEÇ: 6 ila 16 yaş arasında zorunlu eğitim vardır ve erken çocukluk eğitimi genellikle 3 yaşta başlıyor.