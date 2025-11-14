MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: TCMB faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte piyasaların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı yılın son faiz kararına çevrildi. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çeken TCMB’nin Aralık toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı ne zaman duyurulacak, indirim serisi devam edecek mi?
Finans piyasaları, TCMB’nin yılın son Para Politikası Kurulu toplantısına odaklanmış durumda. Ekim ayında 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini yüzde 39,5 seviyesine çeken Merkez Bankası’nın Aralık toplantısında para politikasına ilişkin vereceği mesajlar yakından izleniyor. Yatırımcılar, faiz indirimlerinin sürüp sürmeyeceğini sorgularken karar tarihi merak ediliyor.
ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, " Aralık toplantısındaki faiz kararında ekim ve kasım ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. Eğer bu iki veri, Merkez Bankasının 'belirginleştiğini' vurguladığı risklerin aksine ılımlı bir seyir izler ve ana eğilimde bir miktar iyileşme sinyali verirse Kurul'un düşük miktarlı (100 baz puan gibi) bir indirim adımına daha yer açması mümkün olabilir. Ancak verilerdeki bozulma devam ederse, ekim metninde sinyalleri verilen faiz indirim döngüsünün 'duraklatılması' seçeneği masadaki en güçlü ihtimal olacaktır." ifadelerini kullandı.