MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı takvimi belli oldu. Yıl içinde belirli aralıklarla yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında politika faizi yönü belirleniyor. En son Ekim ayında toplanan Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı toplantısı tarihi de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.