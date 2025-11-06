Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

09:276/11/2025, Perşembe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı takvimi belli oldu. Yıl içinde belirli aralıklarla yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında politika faizi yönü belirleniyor. En son Ekim ayında toplanan Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı toplantısı tarihi de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için gözler yeniden Ankara’ya çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl boyunca belirlenen tarihlerde faiz kararını açıklıyor. Ekim ayında yapılan son toplantının ardından, yatırımcılar şimdi sıradaki faiz toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

DİĞER TOPLANTI TARİHLERİ

22 Ocak 2026

12 Mart 2026 

#merkez bankası
#Merkez Bankası Faiz
#Merkez Bankası faiz kararı
