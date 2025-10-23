Mersin Üniversitesi için bu yıl İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2.606 öğrenciye kontenjan ayrıldı. Başvurular 13-20 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Üniversitenin İŞKUR Gençlik Programı noter kura çekimi bugün yapıldı. Peki Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, gençlik programını kazananlar nereden açıklanacak?
Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler için büyük fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı, kişisel gelişim ve iş hayatına adaptasyon konusunda önemli destek sağlıyor. Haftada en fazla 3 gün süren programda, katılımcılar, günlük 1083 TL cep harçlığı alıyor, Genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor.
Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 09.30‘da Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter Kurası çekim işlemlerinin tamamlanmasından sonra kura sonuçları ve İstenecek belgeler Üniversitenin internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.
Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları için tıklayın
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde başlatılan ve aktif bir işgücü programı olan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine istihdam edilebilirliklerini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı amaçlamakta olup katılımcılara hem çalışma pratiği kazandırmakta hem de gelir elde etme imkânı sunmaktadır.
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi,
Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi,
Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.
İŞKUR Gençlik Programı nedir?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
İŞKUR Gençlik Programı esasları nelerdir? Programda sunulan haklar nelerdir?
Haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat olarak uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.
İŞKUR Gençlik Programı'nda hangi eğitimler verilmektedir?
İş arama, finansal okuryazarlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş gücü piyasasına girişte gerekli olan yumuşak beceri eğitimleri verilmektedir.
İŞKUR Gençlik Programı'na katılımda hane geliri şartı var mıdır?
Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar bu programdan yararlanamaz. (toplum yaşama alanları bu hükümden muaftır.)