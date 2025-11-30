30 Kasım 2025 Pazar günü Mersin genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan geniş kapsamlı su kesintileri gün boyunca etkisini sürdürecek. MESKİ’den yapılan duyuruya göre planlı kesintilerin özellikle Aydıncık, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde yoğunlaşacağı bildirildi. Kentte yaşayan vatandaşlar 30 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi sorgulama ekranını yakından takip ederek güncel durum ve arıza bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte Mersin’de bugünkü su kesintisinden etkilenecek mahalleler.
Mersin’de MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde çeşitli ilçeleri kapsayan planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Kurumun açıklamasına göre, içme suyu hatlarındaki bakım, onarım ve kaptaj temizlik çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su akışı belirli saat aralıklarında geçici olarak durdurulacak. Peki Mersin’de su kesintisi ne zaman sona erecek, sular hangi saatlerde geri gelecek?