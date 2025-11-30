Mersin’de MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde çeşitli ilçeleri kapsayan planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Kurumun açıklamasına göre, içme suyu hatlarındaki bakım, onarım ve kaptaj temizlik çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su akışı belirli saat aralıklarında geçici olarak durdurulacak. Peki Mersin’de su kesintisi ne zaman sona erecek, sular hangi saatlerde geri gelecek?