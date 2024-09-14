Mevlid Kandili duaları ile Müslümanlar, bu anlamlı günde ibadetlerini yerine getiriyor. Bu kapsamda Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, Kandil gecesi okunacak sureler nelerdir soruları yanıt arıyor. Diyanet ile dini günler takvimine bakıldığında 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek kandil için Mevlid gecesinde yapılacak dualar araştırılıyor. İşte Mevlit kandili duaları, zikirleri ve tesbihleri...

1 / 9 14 Eylül 2024’te idrak edilecek Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, salavat getirmek, namaz kılmak gibi ibadetler ile dualar Müslümanlar için önemli bir yer tutuyor.

2 / 9 Dualar edilerek, salavatlar getirilerek ve Kur'an okunarak geçirilen Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in İslam dünyasına gönderildiği gece olarak kabul edilir. Peygamberimizin hayatından dersler çıkarmak ve onun güzel ahlakını yaşamımıza rehber edinmek amacıyla çeşitli sohbet ve ibadetlerin gerçekleştiği bu gecede, Hz. Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kandili duası da okunuyor.

3 / 9 MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.



4 / 9 Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.

Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

5 / 9 Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

"Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur. Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir: Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.



6 / 9 Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir: Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym. 100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin. 100 kere: Salevat-ı şerife, 100 kere: Salevat-ı şerife, 500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin. 100 kere: Salevat-ı şerife, 100 kere: Salevat-ı şerife, 500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin. 100 kere: Salevat-ı şerife, 100 kere: Salevat-ı şerife, 500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym. 100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

7 / 9 HATM-İ ENBİYA NEDİR?

Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Âdem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (Aleyhimüsselam) okudukları ve Kur’an'da geçen dualardır.

8 / 9 MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Mevlid Kandili tesbihleri "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

