Milli Eğitim Akademisi Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve ÖATB sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS ve ÖATB sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni sistem kapsamında, öğretmen adayları için 2025 yılı itibarıyla Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki aşamalı sınav sistemi uygulanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, sınav tarihleri ve sonuç açıklama günü netleşti. Milli Eğitim Akademisi Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve ÖATB sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
AGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
ÖATB SINAVI NE ZAMAN?
MEB ÖABT 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 14.45'te başlayacak ve 90/70 dakika sürecek. ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. 2025-ÖABT için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
(İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika;
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB AGS'ye katılan adayların sonuçları ÖSYM tarafından 13 Ağustos tarihinde ilan edilecek.
2025 AGS ve ÖABT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
2025 AGS ve ÖABT oturumlarının ardından, adayların gözleri sınav sonuç tarihine çevrilecek. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, her iki sınavın sonuçları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin AİS sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
AGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.
Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.
ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.