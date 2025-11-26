12 YIL ZORUNLU EĞİTİM





Bakan Tekin, 4+4+4 sisteminin kısaltılmasıyla ilgili de şunları söyledi: “Zorunlu eğitim süresinde düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı ama bu yönde atılacak her adımda artıları ve eksileri çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz. Biz hiçbir model açıklamadık ama kamuoyunda konuşulan 3+1 veya 2+2 modelleri var. Peki iki yıl zorunlu olursa akademik eğitime devam edecek öğrenciyi nasıl belirleyeceksiniz? Bu sefer mesleki eğitim altyapısının ya da diğer lise türleri altyapısının aşağıdan hazır olması lazım. Biz bütün bu hazırlıkları yapmak zorundayız. Beraberinde öğretmenlerin norm durumu, kız çocuklarının okullaşması gibi başka meseleler de var. Birkaç yıl sonra bu hazırlıklar bittiğinde, konu paydaşlarla istişare edilir sonra karar verilebilir. ‘Bugün karar alıyoruz, yarın uygulanacak’ gibi bir durum yok. Şu an aceleye getirilecek bir konu değil. Burada mesele zorunlu eğitimin süresinden ziyade zorunlu eğitimi tamamlama yaşı; asıl oradan bakmak lazım. Yoksa biz kamuoyunu dinleyelim derken verdiğimiz bilgileri ya da çocuğa kazandırdığımız becerileri azaltalım ya da süreyi kısaltalım demiyoruz.”